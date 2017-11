Oeps: Manchester United stuurt scout naar wedstrijd… die 9000 kilometer verderop werd gespeeld

Manchester United-coach José Mourinho zal zich deze week voor het hoofd geslagen hebben. De Engelse topclub had woensdag volgens verscheidene Engelse bronnen een scout gestuurd naar de IJslandse hoofdstad Reykjavik om een speler te bekijken tijdens de oefeninterland IJsland-Tsjechië. Toen de scout aankwam aan het nationaal stadium Laugardalsvollur, kreeg hij echter te horen dat de wedstrijd… in Qatar werd gespeeld. Zo’n 9000 kilometer verderop.

Voor de scout van Manchester United zat er niets anders op dan een hotel te boeken in Reykjavik en de volgende dag terug te keren. De IJslandse voetbalbond bevestigde in de IJslandse media dat Manchester United een accreditatie had aangevraagd voor de wedstrijd. Welke speler de Red Devils op het oog hebben, is niet bekend.