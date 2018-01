Batshuayi scoort maar Chelsea wint pas van tweedeklasser dankzij strafschop van Hazard

Chelsea stoot door naar de vierde ronde in de FA Cup maar daar had het tegen tweedeklasser Norwich City wel strafschoppen voor nodig. Michy Batshuayi had The Blues nochtans verlost met het eerste doelpunt na drie wedstrijden op rij die waren geëindigd op 0-0, een clubrecord. Door de 1-1-gelijkmaker van de bezoekers in de 90e minuut kwamen er echter nog verlengingen op Stamford Bridge. Daarin werd echter niet gescoord en dus moesten strafschoppen voor de beslissing zorgen. Caballero stopte de eerste elfmeter van Norwich waarna Hazard de beslissende strafschop binnen trapte: 5-4!

Michy Batshuayi staat in de belangstelling van clubs als Sevilla en Borussia Dortmund maar mocht in deze replay na de 0-0 in Norwich nog eens starten bij Chelsea, een vermoeide Eden Hazard begon samen met eerste spits Morata naast onder meer ook Charly Musonda op de bank. Thibaut Courtois kreeg een dagje rust, in doel werd hij vervangen door Caballero.

Door de verkeersdrukte rondom Stamford Bridge en problemen met het openbaar vervoer werd de aftrap met 15 minuten uitgesteld. Eens de aftrap werd gegeven, nam Chelsea meteen de wedstrijd in handen met maar liefst 70% balbezit. Dat overwicht resulteerde echter niet meteen in een karrenvracht aan kansen. Drinkwater was er nog het dichtste bij maar zijn knal spatte via de doelman uiteen op de lat.

Maar die immense druk op de bal kon de thuisploeg niet blijven volhouden en ook de bezoekers troffen de dwarsligger via Nelson Oliveira, nadat Batshuayi de bal ongewild in diens voeten had gespeeld toen hij mee kwam verdedigen. Voorts had de Rode Duivel het ook lastig om zich in de wedstrijd te knokken met enkele moeilijke controles en balverliezen. Ook West Ham-coach David Moyes was op Stamford Bridge om de Belgische spits te scouten maar zag dat die niet kon overtuigen in de eerste helft.

Het hoogtepunt voor rust was nog de heerlijke dribbel van Kennedy:

Geweldig hoogtepunt uit een magere eerste helft! #ChelseaNorwich pic.twitter.com/kmdLSmgeF7 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 17 januari 2018

Batshuayi de verlosser

Maar de grote kwaliteit van Batshuayi is niet het meevoetballen of het knokken om de bal, maar scoren. En dat deed hij ook in de 55e minuut, zijn eerste goal sinds oktober tegen Watford... “Batsman” stond goed geplaatst aan de eerste paal om een voorzet van Kennedy binnen te tikken: 1-0 en Chelsea eindelijk verlost van die verdomde nul! Ook dat zal Moyes ongetwijfeld hebben genoteerd...

Norwich kwam bijna meteen op gelijke hoogte toen Caballero onder de bal ging maar Chelsea kwam goed weg. Toch moesten de Londenaars blijven knokken. Het kanon van Drinkwater stond ook niet goed afgesteld, waardoor het spannend bleef.

Tien minuten voor affluiten moest Basthuayi toch weer plaats maken voor Morata, al kon hij wel gaan rusten met de gedachte dat hij gedaan had wat van hem verlangd wordt: scoren. Morata kreeg meteen ook een mogelijkheid maar kopte de bal naast.

Gelijkmaker in 90e minuut

Chelsea leek ondanks een bescheiden slotoffensief van de bezoekers niet meer in de problemen te komen. De thuisploeg forceerde daarentegen zelf nog de grootste kansen maar toonde opnieuw dat het o zo moeilijk kan scoren… En dat brak hen nog zuur op want Jamal Lewis scoorde in de 90e minuut de gelijkmaker: 1-1 en verlengingen!

GOOOAAAAL! We krijgen verlengingen op Stamford Brigde! #ChelseaNorwich pic.twitter.com/bHJaY9xPD8 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 17 januari 2018

Twee keer rood voor Chelsea

In die verlengingen moest Hazard als vierde wissel (wat toegelaten is in de FA Cup) toch nog opdraven om zo de beslissing te forceren. Chelsea voerde meteen de druk op maar doelman Angus Gunn stond pal en de eerste verlenging eindigde zonder doelpunt.

De thuisploeg claimde nog tot tweemaal toe een strafschop maar daar ging de ref niet op in. En dus werd er vooral naar Hazard gekeken om toch nog de beslissing te forceren. Morata kreeg nog een goede kopkans maar opnieuw stond Gunn op de juiste plek. Chelsea beëindigde de wedstrijd nog met negen toen Pedro en Morata (wegens duiken) een tweede gele kaart kreeg. Alle betwistbare fases vielen in het nadeel van The Blues, iets waar ongetwijfeld nog over zal worden nagekaart...

Strafschoppen

Gescoord werd er echter niet meer en dus moesten strafschoppen voor de beslissing zorgen. Daarin ontpopte Chelsea-doelman Caballero zich tot matchwinnaar door meteen een strafschop te pakken.

Willian, David Luiz, Azpilicueta en Kanté misten niet, waarna Hazard de beslissende elfmeter voor zijn rekening nam: 5-4 en alsnog door in de FA Cup!

Eden Hazard trapt Chelsea dan toch naar de volgende ronde na een spannende avond op Stamford Bridge! #ChelseaNorwich pic.twitter.com/gBb3wgBwoK — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 17 januari 2018

In de volgende ronde wacht Newcastle.