Oppermachtige Sagan klopt Stuyven in Kuurne en heeft zijn verdiende zege beet

Peter Sagan heeft de 69e editie van Kuurne-Brussel-Kuurne (1.BC) gewonnen, na alweer 200 aantrekkelijke kilometers koers op hoog niveau. Hij was de snelste in de sprint van een elitegroepje met nog vier kleppers, waaronder Jasper Stuyven die tweede werd. Het Vlaamse openingsweekend stelde zo allerminst teleur: na een spectaculaire Omloop Het Nieuwsblad werd ook vandaag gekoerst met open vizier en kregen we een ganse dag een aantrekkelijke strijd, met toppers die er met een rotvaart voor wilden gaan.

Als een sneltrein trok het peloton (zonder Tom Boonen) zich op gang in het winderige, Vlaamse landschap. Door het razendsnelle begin duurde het even maar op de tweede helling van de dag (de Onkerzele Berg werd eindelijk officieel opgenomen als helling) werd de vlucht van de dag gevormd. Alexis Gougeard trok zaterdag in de Omloop Het Nieuwsblad al in de aanval en had duidelijk de smaak te pakken: de Fransman van AG2R kreeg met Jurgen Roelandts (Lotto-Soudal) alvast een Belgische klepper mee. Uiteindelijk kregen we negen koplopers met nog drie Belgen: Maxime Farazijn (Sport Vlaanderen-Baloise), Sander Cordeel (Veranda’s Willems-Crelan) en de genaturaliseerde Fransman David Boucher (Pauwels Sauzen-Vastgoedservice). De Canadezen Boivin en Duchesne, de Nederlander Van Ginniken en de Luxemburger Kirsch vervolledigden de kopgroep.

Foto: BELGA

Het peloton liet de vluchters begaan en halfweg koers konden ze met net geen zes minuten voorsprong aan de echte heuvelzone beginnen met achtereenvolgens de Kruisberg, Hotond, Côte de Trieu, Oude Kwaremont en Kluisberg.

Op de kasseien van de Oude Kwaremont brak de koers ook helemaal open. Een ontketende Stybar ranselde het peloton uit elkaar en zo kregen we een erg aantrekkelijk groepje achtervolgers met heel wat grote namen. Naast de Tsjech waren ondermeer ook Luke Rowe, Tiesj Benoot, Nikolas Maes, Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Jasper Stuyven en Tony Martin op de afspraak. Bovendien hadden al die kopmannen ook enkele knechten mee en de zes overgebleven leiders zagen meteen hun voorsprong gehalveerd. De Duitse kopman van Katusha viel echter letterlijk weg door een val, ook zijn ploegmaat Baptiste Planckaert ging mee tegen de vlakte maar hij zou toch weer kunnen aansluiten bij het elitegroepje.

Foto: BELGA

Vooraan twijfelden ze niet meer en met een razende vaart keerde het peloton weer terug naar West-Vlaanderen. Snelle mannen als Bouhanni, Kristoff, Dupont en Groenewegen hadden de boot gemist en en zaten in de derde groep, aanvankelijk op anderhalve minuut van de groep-Sagan.

Na de Nokereberg, de laatste helling van het dozijn kuitenbijters, kregen de achtervolgers de koplopers in het vizier. Op 35 kilometer van de streep werden ze uiteindelijk ingerekend. Maar ook het peloton kon op de grote wegen weer de kloof verkleinen, waardoor het spannend bleef met een strijd tussen de grote groep en de groep met favorieten. Titelverdediger Jasper Stuyven, wereldkampioen Sagan en de Franse sprinter Arnaud Démare hadden geen ploegmaats voorin en moesten het als eenzaten alleen zien te rooien.

Moedige Stuyven en alerte Sagan

Bij het ingaan van de plaatselijke ronden in Waregem was het peloton onder impuls van Direct Energie en Astana genaderd tot op een halve minuut. Vooraan was de samenwerking niet meer optimaal en op 28 kilometer van de streep sprong Stuyven weg. De 24-jarige kopman van Trek trok net als vorig jaar alleen in de aanval. Sagan besefte echter het gevaar en maakte de sprong naar voren, met Matteo Trentin mee in zijn wiel. We kregen plots allemaal toppers die met open vizier koersten maar enkel Benoot en Rowe konden met een straf tussensprintje nog hun wagonnetje aanhaken. Van Avermaet had de slag gemist en BMC probeerde nog wel, maar de vijf waren gaan vliegen en zouden onderling beslissen wie won.

Foto: BELGA

De vijf bleven goed rondrijden tot in de voorlaatste kilometer. Niemand wilde toen nog de kop overnemen van Sagan. Uiteindelijk begon Trentin als eerste maar niemand geraakte weg. Sagan wachtte niet af, reed iedereen uit het wiel en reed autoritair naar de zege. Stuyven, vorig jaar dus winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne, moest tevreden zijn met de tweede plaats. Rowe werd derde en de top vijf werd vervolledigd door Tiesj Benoot en de Italiaan Matteo Trentin. Arnaud Démare won zes seconden later het sprintje bij de achtervolgers, voor Greg Van Avermaet.

De wereldkampioen was oppermachtig en was ook de beste man van het Vlaamse openingsweekend. In de Omloop Het Nieuwsblad moest hij nog Greg Van Avermaet laten voorgaan maar een dag later had hij zijn revanche al beet nadat hij twee dagen op rij mee de koers maakte.

Foto: Photo News

Herbeleef hier het spectaculaire koersverloop van de 69e editie!

Uitslag:

1. Peter Sagan in 4:37:56

2. Jasper Stuyven

3. Luke Rowe

4. Tiesj Benoot

5. Matteo Trentin

6. Arnaud Démare +6”

7. Greg Van Avermaet

8. Oliver Naesen

9. Zdenek Stybar

10. Baptiste Planckaert

