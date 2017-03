Bennett verrast iedereen in massasprint en wint derde etappe in Parijs-Nice

Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) heeft de derde etappe in de 75e Parijs-Nice (WorldTour) gewonnen. Na 190 relatief vlakke kilometer van Chablis naar Chalon-sur-Saône en waar eindelijk de zon kwam piepen, was hij de snelste in een massasprint. Arnaud Démare (FDJ) blijft leider de Koers naar de Zon.

Na twee barre koersdagen kon het peloton op de derde dag van deze Parijs-Nice hun regenjasjes eindelijk eens in de ploegbus laten. Nog wel steeds goed ingeduffeld trokken ze zich in Chablis op gang voor 190 kilometer naar Chalon-sur-Saône over overwegend vlakke wegen, met enkel klimmetjes van derde en tweede categorie op 62 en 25 kilometer van de aankomst als enige obstakels onderweg.

De start werd nog vijf minuten verlaat door de wind, die hevig in de rug blies en waardoor het tijdschema anders in de war dreigde te lopen. Toen dan toch het startschot werd gegeven, trokken haast meteen drie dapperen in de aanval. De drie debutanten Pierre Latour (AG2R), Benjamin King (Dimension Data) en Romain Combaud (Delko) kregen van het peloton meteen de vrijheid, waardoor na twee hectische dagen de grote groep de tijd kon nemen om weer warm te draaien.

1er #ParisNice pour les 3 échappés / The 3 lead riders are taking part in their first Paris-Nice ! pic.twitter.com/Ei6jl2zAiZ — Paris-Nice (@ParisNice) March 7, 2017

De twee jonge Fransmannen en de Amerikaan kregen een maximale voorsprong van acht minuten, maar toen de finale naderde schakelde het peloton een versnelling hoger. Toen Lotto Soudal, Direct Energie, Katusha én QuickStep Floors een handje toestaken aan de FDJ-ploeg van leider Arnaud Démare, ging het snel.

Les équipes de sprinteurs vont se livrer une lutte acharnée dans le final / the sprinters teams will fight for positions at the front pic.twitter.com/cAj2CsfmWC — Paris-Nice (@ParisNice) March 7, 2017

Maar er werd goed gerekend en met Latour en Combaud werden de laatste vluchters dan ook pas gegrepen op één kilometer van de streep.

In de massasprint was Sam Bennett de snelste. Alexander Kristoff en John Degenkolb vervolledigen het dagpodium.

Morgen/woensdag wacht een tijdrit van 14,5 km naar Mont Brouilly. Die start met 11 kilometer over vlakke wegen, waarna een klim van drie kilometer aan gemiddeld 7,7 procent volgt. Vorig jaar lag er ook een finish op Mont Brouilly, maar werd de etappe halfweg koers afgelast wegens de sneeuwval. Morgen zal het wellicht niet zo’n vaart lopen.

Top 10

1. Sam Bennett

2. Alexander Kristoff

3. John Degenkolb

4. Marcel Kittel

5. Michael Matthews

6. Arnaud Démare

7. André Greipel

8. Christophe Laporte

9. Kristian Sbaragli

10. Magnus Cort