Froome verliest halve minuut in regenachtige proloog Romandië, Felline wint

Fabio Felline (Trek-Segafredo) heeft dinsdag de proloog in de 71e editie van de Ronde van Romandië (WorldTour) gewonnen. De 27-jarige Italiaan had in het Zwitserse Aigle voor 4,8 kilometer twee seconden minder nodig dan de Brit Alex Dowsett. De Australiër Alexander Edmondson werd op zeven seconden derde. Victor Campenaerts was met een vijfde plaats op acht seconden beste Belg. Chris Froome nam geen enkel risico in de regen, hij verloor 29 seconden op Felline.

Voor Felline is het de tweede zege van het seizoen. In februari won hij de Trofeo Laigueglia (1.BC). Woensdag krijgen de renners in de eerste etappe meteen de eerste cols te verteren. De aankomst ligt na 173,3 kilometer van Aigle naar Champéry op een col van eerste categorie. Onderweg zijn er drie beklimmingen van derde en één van tweede categorie.

Uitslag:

1. Fabio Felline (Trek)

2. Alex Dowsett (Movistar) + 2”

3. Alecander Edmondson (Orica) + 7”

4. Maximilian Schachmann (Quick-Step) + 8”

5. Victor Campenaerts (LottoNL) + 8”

6. Primož Roglic (LottoNL) + 9”

7. Vasil Kiryienka (Sky) + 10”

8. Tom Bohli (BMC) + 10”

9. Johan Le Bon (FDJ) + 11”

10. Christoph Pfingsten (BORA) + 11”