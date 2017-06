De Gendt pakt uit met straf nummertje en slaat dubbelslag in Dauphiné

Thomas De Gendt heeft de pittige eerste rit van het Critérium du Dauphine gewonnen. De Gendt glipte mee met de vroege vlucht en graaide de hele rit ook nog eens vlot bergpunten mee. Op acht kilometer van de streep schudde hij zijn laatste metgezel Domont af en stoomde zo solo door naar de meet. De Gendt is zo ook de eerste geletruidrager. Bovendien zijn ook de eerste bolletjestrui en de puntentrui van hem.

De openingsetappe startte alvast met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Londen van zaterdagavond. Daarna ging de Dauphiné echt van start met een rit van Saint-Etienne naar Saint-Etienne. Een relatief korte etappe van 170,5 kilometer maar pittig door acht hellingen en zelfs een col van tweede categorie. Een goede kans meteen voor de vluchters of wilden de topfavorieten als Chris Froome, Alberto Contador en Romain Bardet de touwtjes toch een beetje in handen houden?

De eerste aanvalspoging met twintig renners was alvast niet naar de zin van de heren van Team Sky. Net voor de top van de eerste helling werden de schavuiten weer bij de lurven gegrepen. Thomas De Gendt lachte in zijn vuistje en nestelde zich vooraan. Daardoor grabbelde hij de eerste bergpunten in deze Dauphiné zo mee. Niet ver daarna kreeg De Gendt zes metgezellen mee die de hele dag vooraan zouden meerijden: Axel Domont, Antonio Nibali, Angel Madradzo, Delio Fernandez, Romain Sicard en Silvio Herklotz.

Foto: AFP

Maximaal reden ze 6:35 voorsprong bij elkaar. Het was De Gendt die uit was op de bolletjestrui en onderweg telkens de volle buit sprokkelde op de Côte de Roche (vierde categorie), de Côte de Périgueux (vierde), de Côte de Saint-Romain-les-Atheux (tweede) en de Côte Tarentaise (vierde). Het was uiteindelijk Dimension Data dat Team Sky een handje toestak in de achtervolging, maar de voorsprong van de vluchters zakte niet snel en op 27,3 km van de finish, na de eerste klim op het lokale circuit, telden de koplopers nog steeds 3:30 voorsprong.

De Oost-Vlaming toonde zich de meest actieve renner in de kopgroep, pakte ook een pak bergpunten en met nog 20 km te gaan trok de renner van Lotto Soudal in de aanval op de voorlaatste passage van de Côte de Rochetaillée. Hij kreeg Domont (AG2R) mee maar liet die net voor de top van de laatste klim van de dag achter. Hij hield knap stand en pakte zo een mooie ritzege. Hij had driekwart minuut voorsprong op Domont, 57 seconden op de Italiaan Diego Ulissi en een minuut op de rest van het peloton. De Gendt wordt ook de eerste leider in de stand.

Maandag krijgen de renners in rit twee 171 km tussen Saint-Chamond en Arlanc voor de wielen geschoven. De Brit Chris Froome (Team Sky) kroonde zich vorig jaar voor de derde keer tot eindwinnaar, de Dauphiné eindigt op zondag 11 juni.

Top 10 na rit 1 (tevens het algemene klassement)

1. Thomas De Gendt

2. Axel Domont (AG2R) +44”

3. Diego Ulissi (UAE Team Emirates) +57”

4. Pierre Latour (AG2R)

5. Emanuel Buchmann ( BORA)

6. Sonny Colbrelli (Bahrain) +59”

7. Julien Simon (Cofidis)

8. Alejandro Valverde (Movistar)

9. Ben Swift ( UAE Team Emirates)

10. Michael Valgren (Astana)