Démare wint tweede etappe in Dauphiné met overmacht na machtssprint, De Gendt blijft leider

Arnaud Démare (FDJ) was de sterkste in de tweede etappe van de Dauphiné. Zoals verwacht draaide de etappe na 171 km uit op een massaspurt op de licht hellende aankomststrook. Démare had in Arlanc het meeste punch in de benen en hield Alexander Kristoff (Katusha) en Nacer Bouhanni (Cofidis) af. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) blijft leider na zijn indrukwekkende zege van zondag in de openingsetappe.

Van bij de officiële start trokken vier renners op avontuur. Koen Bouwman (LottoNL-Jumbo), Mickaël Delage (FDJ), Nathan Brown (Cannondale-Drapac) and Romain Combaud (Delko Marseille Provence KTM) gingen er meteen vandoor op de Côte de la Croix Blanche, die al in de eerste kilometer aanvatte. De groep werd al snel herleid tot drie, want Delage liet zich uitzakken om kopman Démare bij te staan.

KM - 2,5: Bouwman, Delage, Brown, Combaud prennent les devants / in the lead. The peloton doesn't react- 2'15" #Dauphine pic.twitter.com/B4So1uz0eM — Critérium Dauphiné (@dauphine) 5 juni 2017

Mickaël Delage waits for the peloton https://t.co/LrJMjPCucB #Dauphine — Radio Tour - EN (@radiotour_en) 5 juni 2017

De Franse spurter was vooraf getipt als een kandidaat voor de dagzege, maar het was ingecalculeerd dat hij in de problemen zou komen op de hellingen. Dat gebeurde ook op de col de Verrières-en-Forez, Démare zou pas op 60 kilometer van de meet weer de aansluiting maken. Ook Bryan Coquard kwam in de problemen toen het peloton onder aanvoering van Lotto-Soudal en Astana versnelde. De groep scheurde in drie stukken, de sprinter zat in de laatste groep. Hij kon gelukkig redelijk snel opnieuw zijn wagonnetje vooraan aanhangen.

De kopgroep werd continu in het vizier gehouden door de gefocuste troepen van leider Thomas De Gendt. De maximum voorsprong bedroeg 3’50”, na een tussenversnelling schommelde de bonus van de leiders tussen 1’ en 1’40”. Vooraan ging Bouwman even solo op de col de Baracuchet, maar de Nederlander van LottoNL-Jumbo werd snel weer bijgehaald door Combaud en Brown. In de achtergrond sprong Lutsenko weg uit het peloton, hij ging alleen op zoek naar de leiders. Dat lukte de man van Astana ook, hij kwam aan de kop van de koers aansluiten op een kleine 80km van de meet.

Alexey Lutsenko a rejoint les 3 hommes de tête, 1'25" d'avance pour l'échappée / Lutsenko joined the break, 1'25" gap on the pack #Dauphine pic.twitter.com/hiJEMpFeka — Critérium Dauphiné (@dauphine) 5 juni 2017

Met zijn vieren gingen ze verder op avontuur, in het peloton bleef Lotto-Soudal het commando voeren. De actiefste in de vlucht van de dag bleef Bouwman, hij pakte onderweg de meeste punten op de beklimmingen. Op 30 km van de streep besloot Lutsenko echter dat het te traag ging bij de leiders en hij viel aan. De resterende mannen van de lange vlucht werden om beurten opgeraapt, de bonus van Lutsenko bleef lang schommelen rond de minuut.

#ICYMI : Koen Bouwman a pris le dernier point du jour ! / Koen Bouwman came first at the last KOM of the day! #Dauphine pic.twitter.com/gNTpuo6WMd — Critérium Dauphiné (@dauphine) 5 juni 2017

Dernier tour ! 50" d'avance à 25km pour Lutsenko / Last lap! Lutsenko has 50" with 25km to go #Dauphine pic.twitter.com/xtQtSrcxpq — Critérium Dauphiné (@dauphine) 5 juni 2017

Maar in het slot ging zijn voorsprong snel naar beneden onder impuls van de spurtersploegen. Op drie kilometer van de meet was het liedje van Lutsenko uitgezongen. De sprinters werden naar voren geloodst, in de massaspurt toonde Démare zich met overmacht de sterkste. Hij werd perfect afgezet door zijn ploegmaats van FDJ en sprintte onbedreigd naar de zege. Achter hem was Kristoff de snelste van de rest, Bouhanni vervolledigt het podium. Colbrelli (Bahrain Merida) werd vierde.

In het algemeen klassement vonden er geen verschuivingen plaats, Thomas De Gendt blijft leider.

Quel sprint de Démare ! / What a sprint by Démare! #Dauphine pic.twitter.com/LBFZm9hpOb — Critérium Dauphiné (@dauphine) 5 juni 2017

Uitslag rit 2

1. Arnaud Démare (FDJ)

2. Alexander Kristoff (Katusha)

3. Nacer Bouhanni (Cofidis)

4. Sonny Colbrelli (Bahrain)

5. Phil Bauhaus (Sunweb)

6. Edvald Boasson Hagen (Dimension Data)

7. Ben Swift (UAE Team Emirates)

8. Pascal Ackermann (BORA)

9. Alberto Bettiol (Cannondale)

10. Bryan Coquard (Direct Energie)