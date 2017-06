Verrassende Amerikaan wint eerste bergetappe in Ronde van Zwitserland, Caruso wordt nieuwe leider

De Amerikaan Larry Warbasse van Aqua Blue Sport heeft verrassend de vierde etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. In de eerste bergetappe kwam hij na een lange vlucht als eerste boven op de slotklim in Villars-sur-Ollon, goed voor zijn eerste profzege. De Italiaan Damiano Caruso werd tweede en neemt de gele leiderstrui weer over van Michael Matthews. Tom Dumoulin, Ion Izagirre en Rui Costa waren de verliezers van de dag.

De vierde etappe bracht het peloton over 143,2 kilometer van Bern naar Villars-sur-Ollon, waar de eerste aankomst bergop wachtte.

Foto: tourdesuisse

Vier renners trokken in de aanval: Lars Boom van Jumbo-LottoNL, Larry Warbasse van Aqua Blue Sport, Antoine Duchesne van Direct Energie en (voor de derde keer op rij!) Nick van der Lijcke van Roompot NL. Tim Wellens probeerde nog de sprong naar de vluchters te maken maar haalde het niet.

Op de eerste klim van de dag, de Col des Mosses, moest Boom vooraan al snel de rol lossen. In het peloton werd het tempo opgedreven richting de tien kilometer lange slotklim naar Villars-sur-Ollon. De drie overgebleven vluchters begonnen met nog meer dan vier (hoopgevende) minuten voorgift aan de beslissende klim. De Amerikaan Warbasse was vooraan duidelijk de beste bergop en liet zijn medevluchters al snel ter plekke.

Dumoulin niet in Giro-vorm

In de achtergrond werd het peloton fors uitgedund onder een moordend tempo. In een mum van tijd werd de voorsprong van Warbasse gehalveerd tot een dikke twee minuten. Halfweg de klim voerde BMC de forcing met Tejay Van Garderen in dienst van kopman Damiano Caruso. Giro-winnaar Tom Dumoulin was het belangrijkste slachtoffer van al dat beukwerk, even later moest ook ex-winnaar Rui Costa de rol lossen.

Zes klimmers

Op het steilste stuk sprong Domenico Pozzovivo als eerste weg van het groepje met de overgebleven favorieten. De Italiaan van AG2R werd echter op drie kilometer van de top weer bijgehaald door Steven Kruijswijk (Jumbo-LotttoNL), Simon Spilak (Katusha), Marc Soler (Movistar) Caruso en ploegmaat Mathias Frank. Titelverdediger Lopez Moreno (Astana) slaagde er als enige in om nog uit de achtergrond terug te keren tot bij de groep van de beste klimmers.

Amerikaan verrast

Ondertussen hield Warbasse echter verrassend stand en de 26-jarige Amerikaan reed verrassend naar de grootste zege uit zijn carrière: zijn allereerste profzege zelfs. Meteen na de finish barstte hij dan ook in tranen uit.

Achter hem won Caruso de sprint voor de tweede plaats, voor Kruijswijck, en de Italiaan pakt zo met ook nog de zes bonificatieseconden aan de streep het geel weer over van Michael Matthews. Na Rohan Dennis en Stefan Küng is Caruso al de derde renner van BMC die in deze rittenkoers de leiderstrui weet te veroveren.

Woensdag langste etappe

Woensdag trekt het peloton in de langste etappe van Bex naar Cevio, over 222 kilometer met een passage over Italiaanse bodem en halfweg de Simplonpass, een col buiten categorie. Nadien wacht echter enkel nog een colletje van derde categorie alvorens via een lastig oplopende finale naar Cevio te trekken. Opnieuw een kans voor punchers à la Sagan, Van Avermaet en/of Gilbert...

Foto: tourdesuisse

De Ronde van Zwitserland eindigt zondag. Vorig jaar ging de eindzege naar de Colombiaan Miguel Angel Lopez (Astana).

Uitslag:

1 Larry Warbasse (Aqua Blue) 3:48:55

2 Damiano Caruso (BMC Racing) +40"

3 Steven Kruijswijk (LottoNL) z.t.

4 Simon Špilak (Katusha) z.t.

5 Domenico Pozzovivo (AG2R) +44"

6 Mathias Frank (AG2R) +47

7 Marc Soler (Movistar) +59

8 Miguel Ángel López (Astana) +1:07"

9 Mikel Nieve (Team Sky) +1:20

10 Rui Costa (UAE Team Emirates) +1:34"

Stand:

1. Damiano Caruso