Lars Boom moet frustratie kwijt met pittig gebaar bij ritzege in Binckbank Tour

Lars Boom (LottoNL-Jumbo) heeft de vijfde etappe in de de BinckBank Tour gewonnen. De Nederlander verrast een elitegroepje met Peter Sagan met een uitval in de slotkilometers. Sagan werd tweede voor Greg Van Avermaet, Oliver Naesen en Jasper Stuyven. Bij het overschrijden van de meet had Boom nog een pikant gebaar richting zijn criticasters in petto, in zijn eigen woorden: "De mensen waarvoor het is, weten wel wat ik bedoelde." Boom is ook de nieuwe leider, want Stefan Küng liet zich verrassen en eindigde in een tweede peloton op 46 seconden.

De renners kregen vandaag een etappe van 167,3 kilometer voorgeschotel in Zuid-Limburg, goed voor een mini-Amstel Gold Race. Maar liefst elf hellingen, met daarbij de bekende Cauberg, moesten de renners vandaag beklimmen. Start en aankomst waren in Sittard, bij het ‘Tom Dumoulin Park’.

Zeven vluchters

Onder een grijze hemel duurde het lang vooraleer iemand wegraakte uit de greep van het peloton. Zeven renners slaagden er na dertig kilometer toch in om een kleine voorsprong bijeen te fietsen, die ze stelselmatig uitbouwden. Daarbij drie Belgen: Kevin Van Melsen (Wanty-Groupe Gobert), Piet Allegaert (Sport Vlaanderen-Baloise) en Jenthe Biermans (Katusha). Zij kregen het gezelschap van Petr Vakoc (Quick Step Floors), Elmar Reinders (Roompot), Michael Hepburn (Orica-Scott) en Gediminas Bagdonas (AG2R). Het zevental kreeg maximaal 5 minuten voorsprong van het peloton.

Het peloton behield echter steeds de controle, de vluchters leken een zekere vogel voor de hongerige kat. Maar wat een rustige aanloop naar een massasprint moest worden, werd toch nog even zweten voor leider Stefan Küng. Hij verloor door pech voeling met het peloton, en moest op 35 kilometer van de meet nog alle zeilen bijzetten om terug aansluiting te vinden. Op 20 kilometer van de meet lukte dat, net op het moment dat de vluchters één voor één werden ingerekend door het peloton.

Elitegroep

Vakoc en Hepburn waren de laatste overblijvers, en speelden ook nog een rol in de finale: renner na renner sprong uit het peloton weg naar het duo. Op 10 kilometer van de meet zaten ook onze landgenoten Tim Wellens, Jasper Stuyven, Sep Vanmarcke, Jan Bakelants Philippe, Gilbert, Greg Van Avermaet, Jens Keukeleire én toppers als André Greipel, Lars Boom, Tom Dumoulin én... Peter Sagan voorin. Leider Küng had zich opnieuw laten verrassen en zat weer in het verweer.

Dumoulin en Sagan probeerden elk om beurt weg te raken, maar de verzamelde concurrentie zat meteen op hun wiel. Het olijke duo Jasper Stuyven en Jan Bakelants maakten er een koppeltijdrit van en raakten wel weg, maar meer dan enkele tientallen meters werd de kloof nooit. Op twee kilometer van de finish vloeide de elitegroep weer samen.

Peter Sagan sprong nu op alles: de Slovaakse wereldkampioen haalde ook een late uitval van Vanmarcke terug. Maar Lars Boom - die op dat moment nog geen trap te veel had gegeven - timede perfect en sprong net op dat moment weg.

This is how it happened today: final kilometer of the 5th stage. #BinckBankTour pic.twitter.com/JUGkNt29ht — BinckBank Tour (@BinckBankTour) 11 augustus 2017

Ze zouden hem niet meer terugzien: Boom zong het uit tot op de meet en had bij het overschrijden van de finish een pittig gebaar richting zijn criticasters in petto... Peter Sagan werd in de sprint van het elitegroepje tweede voor zes Belgen: Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Jasper Stuyven, Philippe Gilbert, Sep Vanmarcke en Tim Wellens.

Boom is ook meteen de nieuwe leider want Stefan Küng liet zich opnieuw verrassen, en finishte in het peloton op 46 seconden van de winnaar. Boom telt, na zijn eerste zege van het seizoen, twee seconden voorsprong op wereldkampioen Peter Sagan.

The power of emotions. Looks like it's a big relief for @lars_boom to win the 5th stage in the #BinckBankTour pic.twitter.com/WJbtxfwMMw — BinckBank Tour (@BinckBankTour) 11 augustus 2017

Top 10:

1. Lars Boom (LottoNL-Jumbo)

2. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) +3"

3. Greg Van Avermaet (BMC) z.t.

4. Oliver Naesen (AG2R-La Mondiale)

5. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

6. Philippe Gilbert (QuickStep)

7. Sep Vanmarcke (Cannondale)

8. Tim Wellens (Lotto-Soudal)

9. Danny Van Poppel (Sky)

10. Jasha Sütterlin (Movistar)

Vanaf zaterdag worden de twee laatste ritten van de BinckBank Tour in ons land afgewerkt. Zaterdag is er de etappe tussen Riemst en Houffalize. De Belgisch-Nederlandse rittenkoers wordt zondag afgesloten met de etappe tussen Essen en Geraardsbergen. Dan kennen we de opvolger van de Nederlander Niki Terpstra.

Boom: "De mensen waarvoor het is, weten wel wat ik bedoelde"

De winnaar reageerde na afloop opgelucht: "Dat gebaar? Daar zat heel veel aggresie... (lachje) en blijdschap in. Aan wie dat gericht was? De mensen waarvoor het is, weten wel wat ik bedoelde. Het voorjaar was niet zoals we het hadden gehoopt, maar ik heb de laatste tijd hard gewerkt om weer in vorm te raken: zo word ik nét niet kampioen van Nederland, dacht ik toch. Daarom ben ik hier heel blij mee, het is een beloning voor dat harde werk. Dat ik ook leider word? Da's mooi. De rit van zondag ligt me wel, maar die van zaterdag minder. Daar zal ik nog hard moeten knokken."

"Dat ik in de slotfase even in de verkeerde groep zat? Klopt, ik zat even vast achter een valpartij van een jongen van Bahrein, daar was ik niet mee. Maar met wat hulp van BMC konden we toch nog aansluiten. Eenmaal voorin heb ik dan het juiste moment afgewacht: er waren een paar goeie uitvallen geweest, en ik zag dat Sagan weer op kop zat. Alle anderen verwachtten dan weer dat hij alles dicht rijdt, dat was het ideale moment."