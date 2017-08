Lopez zegeviert in Vuelta, Froome en Nibali doen uitstekende zaak na slagveld in klassement

Miguel Angel Lopez heeft de elfde etappe van de Vuelta gewonnen na een loodzware slotklim, die zowat de volledige top tien van het algemene klassement door elkaar gooide. Enkel leider Chris Froome kon zijn positie al bij al makkelijk handhaven, hij kwam als tweede over de streep. Ook een sterke Vincenzo Nibali en Wilco Kelderman deden een uitstekende zaak. BMC’ers Nicolas Roche en Tejay van Garderen zagen sterretjes en vallen zelfs uit de top tien. Sander Armée was met een 25ste plek de eerste landgenoot die binnenkwam nadat hij eerder ook al de vlucht van de dag gekleurd had.

Het zwaartepunt van de elfde etappe van de Vuelta lag helemaal in het slot, zo was vooraf al duidelijk. Twee cols van eerste categorie vlak na elkaar, met eerst de Alto de Velefique en daarna de Calar Alto. De aanvangsfase van de koers werd geanimeerd door meerdere vluchtpogingen, maar pas na ruim vijftig kilometer koers werd het kaf van het koren gescheiden.

Onze landgenoot Sander Armée was bij de gelukkigen, hij kreeg het gezelschap van grote namen als Romain Bardet en Bob Jungels. Ook ritwinnaar Matej Mohoric, Alessandro De Marchi, Antonio Pedrero, Lennard Hofstede, Simon Clarke, Antwan Tolhoek, Giovanni Visconti, Igor Anton, David Arroyo en Conor Dunne waren mee in de groep van veertien. Gaandeweg kregen zij toch vier minuten voorsprong op het peloton bij elkaar gefietst.

Sterke Armée gaat lang mee tussen de echte klimtoppers

Op tachtig kilometer van de streep kneep Domenico Pozzovivo de remmen dicht. De Italiaan van AG2R-La Mondiale leek één van de kandidaten voor het algemene klassement maar ondervond te veel hinder van een eerdere valpartij. Terwijl Mohoric de eerste tussensprint op zijn naam schreef, knabbelde het peloton lustig aan de achterstand op de kopgroep in het zicht van de Alto de Velefique.

Onder aanvoering van Orica Scott-duo Magnus Cort Nielsen en Christopher Juul-Jensen ging het tempo met een ruk omhoog. Het peloton spatte uiteen bij de beklimming en ook in de kopgroep vielen de eerste slachtoffers. Eerst Pedrero, daarna moesten ook Arroyo en Mohoric eraf. Bardet versnelde in de hoop uit de greep van het aanstormende peloton te kunnen blijven. Reyes en Anton konden maar eventjes mee, maar Bardet kreeg algauw het gezelschap van de uit het peloton opgerukte klimtoppers Simon Yates, Darwin Atapuma, Giovanni Visconti en... Armée. De Belg kon dapper blijven meedraaien tussen al die grote namen.

Uitval Nibali en Contador in de kiem gesmoord

En daar bleef het niet bij. Nadat Bardet de bergpunten pakte op de top van de Alto de Velefique, gaf de man van Lotto Soudal er een lap op in de afdaling. Hij was zowaar even alleen weg, maar werd snel weer ingerekend. Doordat Armée veel voorzichtigheid inbouwde in zijn afdaling, moest hij even later het viertal zelfs laten rijden. Meesterdaler Bardet liet zich als een steen vallen en nog eventjes later kon ook Visconti niet meer volgen. Bardet (AG2R), Yates (Orica Scott) en Atapuma (UAE) mochten onder hun drietjes aan de impressionante slotklim, de Calar Alto, beginnen. Armée en Visconti bleven achter, klaar om opgepeuzeld te worden door het peloton.

De loodzware slotklim eiste vroeg zijn eerste slachtoffer. Yates kon niet meer mee met Bardet en Atapuma. Bahrein-Merida legde het tempo op in het peloton, in de groep van de favorieten fietste David de la Cruz zowaar in de berm. Toen leek het moment van Alberto Contador (Trek) en Vincenzo Nibali (Bahrein-Merida) gekomen. De Italiaan en de Spanjaard sloegen de handen in elkaar voor een uitval. Het kostte Nicolas Roche (BMC), Esteban Chaves (Orica Scott) en Fabio Aru (Astana) hun plekje bij de favorieten. Een mokerslag voor de nummer twee, drie en zeven in het algemene klassement. En zelfs bij het machtige Team Sky moesten ze héél eventjes zweten. Want Gianni Moscon en Mikel Nieve brachten kopman Chris Froome een kilometer later gewoon weer terug bij Contador en Nibali. Zonder ook maar echt uit het zadel te moeten komen.

Lopez rijdt naar ritzege, Froome nog tweede

Op zeven kilometer van de meet hadden de sterksten van de groep favorieten Bardet en Atapuma bijgehaald. Naast Contador, Nibali, Froome en Nieve hingen ook Wilco Kelderman (Team Sunweb), Miguel Angel Lopez (Astana), Ilnur Zakarin (Katusha) en Franco Pellizotti (Bahrein-Merida) er nog aan. Op twee kilometer van de top zag Nibali zijn moment gekomen. De Italiaan versnelde, Froome kraakte. Maar de Britse Keniaan had geluk dat Lopez hem naar het wiel van Nibali bracht, om er vervolgens over te gaan. Lopez trok er zich allemaal niks van aan en reed alleen weg richting ritwinst, weg van alle grote namen. Froome snaaide de bonusseconden nog weg voor de neus van Nibali en Kelderman.

Enkele minuten later, zelfs nog nadat Armée met een knappe 25ste plaats als eerste Belg over de streep gebold was, werd duidelijk hoe groot het slagveld in het algemene klassement was.

De voornaamste verliezers:

• Esteban Chaves (Orica Scott, +2’05”) kreeg ruim twee minuten aan zijn broek en verliest zijn tweede plek aan Nibali

• Nicolas Roche (BMC, +4’17”) kwam bijna viereneenhalve minuut na Lopez binnen en tuimelt van de derde naar de elfde plek

• Tejay van Garderen (BMC, +3’26”) kreeg drieëneenhalve minuut om de oren en zakt van plaats vijf naar plaats twaalf

De voornaamste winnaars:

• Chris Froome (Team Sky, +14”) breidt de voorsprong op zijn eerste achtervolger uit in het klassement

• Vincenzo Nibali (Bahrein Merida, +14”) springt van plaats vier naar plaats twee in het klassement

• Wilco Kelderman (Team Sunweb, +14”) kwam samen met Froome en Nibali binnen op veertien seconden en springt van de elfde naar de vijfde plek

• Alberto Contador (Trek-Segafredo, +31”) wist zijn verlies tot een minimum te beperken en klimt van de dertiende naar de negende plek

• David De La Cruz (Quick Step Floors, +1’14”) moest een minuut en veertien seconden prijsgeven. Hij schuift op van plek zes naar plek vier in het algemene klassement

Top tien van de etappe:

1. Miguel Ángel López (Astana Pro Team)

2. Chris Froome (Team Sky)+ 14”

3. Vincenzo Nibali (Bahrain - Merida)+ 14”

4. Wilco Kelderman (Team Sunweb)+ 14”

5. Romain Bardet (AG2R La Mondiale)+ 31”

6. Alberto Contador (Trek - Segafredo)+ 31”

7. Ilnur Zakarin (Team Katusha - Alpecin)+ 31”

8. Mikel Nieve (Team Sky)+ 31”

9. Darwin Atapuma (UAE Team Emirates)+ 1’02”

10. David De La Cruz (Quick-Step Floors)+ 1’14”

De nieuwe top tien in het algemeen klassement:

1. Chris Froome (Team Sky)

2. Vincenzo Nibali (Bahrein-Merida) +1’19”

3. Esteban Chaves (Orica Scott) +2’33”

4. David de la Cruz (Quick Step Floors) +2’36”

5. Kelderman (Team Sunweb) +2’37”

6. Ilnur Zakarin (Katusha) +2’38”

7. Fabio Aru (Astana) +2’57”

8. Michael Woods (Cannondale) +3’01”

9. Alberto Contador (Trek-Segafredo) +3’55”

10. Miguel Angel Lopez (Astana) + 4’11”

Bekijk hier alle klassementen.