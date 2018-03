Meer dan dertig brandweermannen bestrijden zware uitslaande brand bij bedrijf in Rummen

Geetbets - In de Kasteellaan in Rummen (Geetbets) heeft in de nacht van zondag op maandag een zware brand gewoed in het bedrijf Dymana, een onderneming voor totaalrenovatie.

Brandweermannen van de posten van Diest en Tienen gingen omstreeks 1.20 uur massaal ter plaatse om de uitslaande brand te bestrijden. Hoe het vuur is ontstaan kon niemand zondagnacht zeggen. Verder onderzoek zal hierover uitsluitsel moeten brengen.

Door de omvang van de brand was er nood aan extra bluswater, dat aangevoerd werd door enkele extra tankwagens. Een dertigtal spuitgasten had dan ook de handen vol met de bestrijding van de brand.

Op het eerste gezicht zijn er geen gewonden. De schade aan de loods is wel aanzienlijk. Tot in de vroege ochtend werd er nageblust. De Kasteellaan was lange tijd lokaal afgesloten. Door het nachtelijke uur van de interventie zorgde dat niet voor hinder.