Sigaret allicht oorzaak van brand met dodelijke afloop

In de woning werd het levenloze lichaam van Nicole D. aangetroffen. Foto: IF

Rotselaar - Een 77-jarige vrouw is vrijdagnamiddag om het leven gekomen bij een woningbrand aan Hinderenberg in Werchter. Allicht is een brandende sigaret de boosdoener. Dat laat het Leuvense parket weten.

Het was de kleinzoon van een buurvrouw die de rook opmerkte en zijn grootmoeder alarmeerde. De opgetrommelde brandweer had de vlammen snel onder controle. In de woning werd vervolgens het levenloze lichaam van Nicole D. aangetroffen. Hoe de vrouw overleed moet verder onderzocht worden, aanstaande maandag volgt er een autopsie.

Het gerechtelijk lab, de wetsarts en de recherche gingen ter plaatse om het incident verder te onderzoeken. Wat de brand heeft veroorzaakt, is nog niet helemaal zeker maar allicht is een sigaret de boosdoener.

De alleenstaande Nicole die van Antwerpen afkomstig was, had niet veel contact met de buren. "Als we Nicole zagen, zei ze wel goeiendag. Maar daar bleef het dan ook bij", aldus een buurvrouw.