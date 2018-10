VIDEO. Dochter wekt slapende vader net op tijd in brandende woning

Aarschot - In een woning aan de Veelsebaan in Wolfsdonk, bij het Vlaams-Brabantse Aarschot, is woensdagavond omstreeks 20.30 uur brand uitgebroken. Een van de bewoners heeft rook ingeademd en moest voor verzorging naar het ziekenhuis.

Het was een bewoner die zelf de brand opmerkte en een ander familielid dat al in bed lag, wekte. Het zou gaan om de dochter die haar vader net op tijd kon waarschuwen. Een van de bewoners ademde te veel rook in en moest voor verzorging naar het ziekenhuis.

Bij aankomst van de brandweer stond het dak van de woning al in lichterlaaie. Een interventieteam van de brandweer van Scherpenheuvel-Zichem stond de collega's uit Aarschot bij.

Door het incident was er beperkte verkeershinder in de buurt van het incident.