Zinkgat nadat riolering instort: drukke straat in centrum Leuven tot drie weken dicht

Let op! Op het kruispunt van de #Tiensestraat en de #AndreasVesaliusstraat in #Leuven is een zinkgat ontstaan. Het verkeer en de bussen van @delijn volgen een omleiding. De Technische Dienst van @stadleuven is ter plaatse. #robnieuws #robtv pic.twitter.com/P7NZzLOZDW

Leuven - Het verkeer in de Tiensestraat zal de komende twee tot drie weken heel wat hinder ondervinden door de gevolgen van een zinkgat in de weg.

"Door een instorting van de riolering in de Tiensestraat, op de hoek met de Vesaliusstraat, is een zinkgat ontstaan", aldus schepen van Openbare werken Dirk Vansina (CD&V). "De riolering is er oud, en er vonden enkele jaren geleden belangrijke bouwwerken plaats met zwaar vrachtvervoer. Bovendien is het een drukke straat. Door het gat in het rioolgewelf heeft het weggevloeide rioolwater de aarde weggespoeld, met als gevolg een instorting van het wegdek."

Herstellingen

Het gaat over een gat van ongeveer een vierkante meter maar wel met een diepte van 3 meter. Intussen heeft het stadsbestuur een aannemer opgevorderd. Die is donderdag al ter plaatse geweest en zal morgen starten met de herstelling van de riolering. "Er is beslist een groter deel van de riolering, richting Brabaçonnestraat, te vernieuwen om problemen in de toekomst te voorkomen", aldus nog Vansina. Een correcte timing van de werken is volgens de schepen niet vanzelfsprekend. "Maar we verwachten dat de werken twee tot drie weken hinder zullen veroorzaken", luidt het nog.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Om het verkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen is beslist om de Maria Theresiastraat tijdelijk richting station opnieuw open te stellen. Ook het verkeer in de Vesaliusstraat richting de Dekenstraat is tijdelijk toegelaten om een ontsluiting naar de Leuvense ring mogelijk te maken.

