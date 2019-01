Werknemer AB InBev ramt kantoor met vorkheftruck, mogelijk pesterijen op werkvloer

Leuven - Een werknemer van AB InBev is woensdag opgepakt nadat hij met een vorkheftruck een kantoor van zijn oversten had geramd. Mogelijk werd de man gepest op het werk.

Woensdag omstreeks 11 uur werd het werk in een magazijn bij AB InBev in Leuven stilgelegd nadat een werknemer door het lint was gegaan.

"De man is met een vorkheftruck door het raam van een kantoor gereden", aldus commissaris Marc Vranckx van de Leuvense politie. "Onze diensten zijn ter plaatse gegaan en hebben de man meegenomen voor verhoor, de zaak is nu in handen van het parket."

Mogelijk zou de man de feiten hebben gepleegd omdat hij gepest werd op het werk.