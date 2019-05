Steenweg afgesloten na bizar ongeval, toestand slachtoffers onduidelijk

Aarschot - Op de Diestsesteenweg in Aarschot, ter hoogte van groenzaak Oh Green, is zondagavond een zwaar verkeersongeval gebeurd. Over de toestand van de slachtoffers is momenteel niets bekend. De steenweg was urenlang afgesloten.

De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk maar volgens de eerste berichten is een naderende auto, bestuurd door een jonge vrouw, ingereden op minstens één persoon. Getuigen die vlak na het ongeval passeerden, zagen een man roerloos op de grond liggen. Mogelijk is ook een vrouw betrokken bij het incident.

Hoe het ongeval kon gebeuren zal worden onderzocht door een verkeersdeskundige die door het Leuvense parket ter plaatse is gestuurd. Over de medische toestand van de slachtoffers is momenteel niets bekend. Ze zijn met een ziekenwagen overgebracht naar het hospitaal.

Door het onderzoek en de vaststellingen werd de Diestsesteenweg lokaal afgesloten. Automobilisten moesten rechtsomkeer maken. De brandweer plaatse een scherm om de plaats van het incident te onttrekken aan het zicht.