Verfklus gaat volledig mis wanneer man sigaret opsteekt: slachtoffer zwaargewond, appartement onbewoonbaar

Leuven - Een Leuvenaar is maandagavond omstreeks 22 uur zwaargewond geraakt door een ontploffing in zijn flat aan de Donkerstraat. De explosie is allicht veroorzaakt door het opsteken van een sigaret tijdens het gebruik van een ontvlambare verfverdunner.

Een grote groep bewoners van een flatgebouw aan de kop van de Donkerstraat in Leuven, ter hoogte van de Ridderstraat, is maandagavond op eigen kracht naar buiten gegaan toen in een appartement op de bovenste verdieping een ontpoffing gebeurde. Daarbij liep de bewoner, een twintiger, tweede-en derdegraadsbrandwonden op aan de benen. Hij is overgebracht naar UZ Gasthuisberg maar er is geen levensgevaar.

Op het moment van de feiten was de man zijn appartement aan het verven, en gebruikte hij een ontvlambare verfverdunner. Toen hij een sigaret opstak, volgde er een ontploffing. Eerst werd gedacht aan de explosie van een gasfles maar dat bleek niet het geval te zijn.

Het appartement is onbewoonbaar verklaard.