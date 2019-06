Jongeman (21) sterft bij aanrijding door trein: parket onderzoekt waarom seinen niet werkten

Aarschot - Bij een aanrijding tussen een personenwagen en een goederentrein in de Aarschotse deelgemeente Langdorp is donderdagavond een jongeman van 21 om het leven gekomen. Het parket van Leuven onderzoekt de omstandigheden van het ongeval, want de seinen van de spoorwegovergang bleken niet te werken.

Een goederentrein die vanuit Aarschot richting Scherpenheuvel reed, greep donderdagavond omstreeks 22.30 uur een Volkswagen Polo die de spoorwegovergang in de Winterstraat overstak. Het voertuig werd ruim 100 meter meegesleurd door de trein. De hulpdiensten snelden naar de plaats van het onheil en startten onmiddellijk de bevrijding van de inzittenden.

De wagen werd opengeknipt om de slachtoffers uit hun hachelijke situatie te bevrijden, maar voor de bestuurder, een 21-jarige man, kwam alle hulp te laat. Twee andere inzittenden, een meisje van 18 jaar uit Herselt en een jongeman van 21 jaar uit Aarschot, raakten lichtgewond. Zij werden uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis.

De slagbomen van de overweg waren volgens een getuige niet gesloten, en de witte lichten werkten op het moment van het ongeval gewoon, meldt het parket van Leuven. "Dit stemt overeen met de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige die werd aangesteld: vermoedelijk stak de bestuurder de overgang gewoon over zoals hij mocht, en werd hij niet gewaarschuwd dat er een trein naderde", zegt woordvoerder Nele Michiels. Het parket stelde ook een wetsarts en een labo aan. Het is niet duidelijk waarom de seinen niet werkten. "Dat zal het onderzoek moeten uitwijzen. Momenteel houden we alle pistes open", klinkt het.

Spoorwegnetbeheerder Infrabel wil voorlopig geen commentaar geven. "Het onderzoek is in handen van het parket, wij mogen daar geen uitspraak over doen in het belang van het onderzoek. Maar wij verlenen onze volledige medewerking", luidt het.