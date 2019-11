'Vreugdevuur' op iconische toren uit Callboys: tot 2 jaar cel gevorderd

Tielt-Winge - In de Leuvense strafrechtbank is vrijdag tot 2 jaar cel gevorderd tegen vijf beklaagden voor hun vermeende betrokkenheid bij de opzettelijke brandstichting aan de Vlooybergtoren in Tielt-Winge in de zomer van vorig jaar.

Vijf mannen, drie twintiger en twee dertigers, zaten vrijdag op de beklaagdenbank van de strafrechtbank in Leuven. Ze worden beticht van lidmaatchapp van een criminele organisatie en opzettelijk brandstichting aan de toeristische treikpleister in de nacht van 30 juni vorig jaar.

Het parket vordert tegen de vijf beklaagden tot 2 jaar cel. Vier van hen, Olivier D., de broers Joachim en Michael D. en Bram J, erkennen de feiten. De vijfde, Wieland V., gebaart van krommenaas. Volgens zijn advocaat was zijn cliënt op het momet van de feiten op een afstand van 350 meter van de plek van de feiten. V. vraagt de vrijspraak. De andere beklaagden hopen op de gunst van opschorting van straf.

Met strolbalen en jerrycans benzine werd de toren in de fik gestoken. De mannen mispakten zich aan de vandalenstreek want het brandbare goedje was ingesijpeld in een holle ruimte onder de trappen. Door de ophoping van gas ontplofte de toren. Joachim D. uit Bekkevoort raakte daarbij ernstig verbrand. Dit komt de overige vier beklaagden ook op een dagvaarding van slagen tegen Joachim D. te staan.

De schade aan de toren liep op tot iets minder dan 90.000 euro.

Binnen een maand volgt het vonnis.