"Grijze Wolven" bussen propaganda in Lubbeek, Theo Francken verwittigt politie

Lubbeek - De politie is zaterdagnamiddag in Lubbeek tussenbeide gekomen tijdens een flyer-actie van een groepje aanhangers van de Turkse president Erdogan. Dat meldt burgemeester Theo Francken (N-VA) op sociale media. De burgemeester vermoedt dat het om ultranationalistische Grijze Wolven gaat. “Geen haat in onze straat”, aldus Francken.

“Gisteren verdeelde een groep Erdogan-en AKP-aanhangers massaal deze Turkse staatsnationalistische propaganda op ons Lubbeeks grondgebied”, vertelt Francken in een post op Facebook. Francken verwijst naar een folder die hij in handen kreeg gestopt toen het groepje in zijn straat van deur tot deur ging. “Meerdere mensen contacteerden me over de actie. Toen ze ook in onze straat aan het bussen waren kon ik ze bezighouden en de politie verwittigen. Ze werden opgepakt en geïdentificeerd. Het betreft vermoedelijke ultranationalistische Grijze Wolven uit Genk en Sint-Niklaas”, klinkt het nog.

Niet toevallig

Volgens Francken is het niet toevallig dat de actie plaatsvond in Lubbeek. “Ze weten ongetwijfeld dat er in onze gemeente geregeld Koerdische activiteiten en trouwfeesten plaatsvinden. Ze willen onze mensen tegen elkaar opzetten. De folders waren anoniem en dus onwettig”, aldus nog Francken. In de boodschap verdedigen de aanhangers de militaire inval van Turkije in Syrïë. “Zogezegd doen ze dat om de Koerden te beschermen maar eigenlijk zijn zij diegenen die de onderdrukking van het Koerdische volk al jaren steunen en organiseren”, aldus Francken.

Identificatie

Walter Vranckx, korpschef van de politiezone Lubbeek, bevestigt de interventie. “Het klopt dat we tussenbeide zijn gekomen. Ter plaatse heeft een ploeg vijf tot zes personen geïdentificeerd. Omdat ze illegaal aan het flyeren waren, hebben we ze gevraagd te stoppen met het bussen van de folders wat ze dan ook gedaan hebben . Er werd evenwel niemand opgepakt”, aldus nog Vranckx.

Bestuurlijke afhandeling

Dergelijke inbreuken worden in de politiezone administratief afgehandeld. “Er wordt een bestuurlijk pv opgemaakt, dat vervolgens overgemaakt wordt aan de provinciaal GAS-ambtenaar. Die zal uiteindelijk de beslissing nemen wat er met deze zaak moet gebeuren”, klinkt het nog. Ook het gemeentebestuur is zinnens de flyeraars een factuur toe te sturen voor het ongeadresseerd drukwerk. “Geen haat in onze straat”, besluit Francken zijn communicatie.