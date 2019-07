Jongeman (26) vecht voor leven na ongeval met crossmotor

Kortemark - De 26-jarige D.D. uit Torhout vecht momenteel voor zijn leven na een zwaar ongeval zondagmiddag in de Torhoutstraat.

De jonge Torhoutenaar D.D., die gepassioneerd is door de motorsport, had zondagmiddag een tocht gemaakt met zijn crossmotor toen hij door de Torhoutstraat in Kortemark reed. Daar liep het echter volledig verkeerd. Bij het buiten rijden van Kortemark raakte de motorrijder in een bocht de controle over het stuur van zijn gevaarte kwijt. De man ramde eerste twee houten katafootpaaltjes en kanlde vervolgens tegen een elektriciteitspaal en een omheining. De klap was enorm: D.D. werd van zijn motor geslingerd en belandde enkele meters verder.



Omstaanders snelden onmiddellijk toe om de man te helpen. Zijn toestand bleek onmiddellijk ernstig te zijn. De omstaanders verwittigden de hulpdiensten. De man kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegebracht en werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Naast een gebroken pols en een verbrijzelde arm liep hij ook zware verwondingen aan de onderbuik op. In het ziekenhuis werd hij onmiddellijk geopereerd. Hij wordt momenteel door de dokters in een coma gehouden en vecht nog voor zijn leven. Doordat er een getuige was van het ongeval stelde het parket geen deskundige aan. De politie kwam wel ter plaatse om de vaststellingen te doen. Wellicht is overdreven snelheid de oorzaak van het ongeval.