Indrukkende mars voor verkeersveiligheid nadat twee dodelijke slachtoffers vielen: "Dossier lag gewoon jaren op bureau minister"

Haacht / Boortmeerbeek - Met 3.500 waren ze, 2.500 leerlingen en duizend sympathisanten, die dinsdagochtend van de Don Bosco school richting Haacht-station stapten om op die manier de onveilige verkeerssituatie voor voetgangers en fietsers langs de N21 onder de aandacht te brengen. Deze provincieweg kostte reeds het leven aan twee jongeren, Noah Mortier (16) in 2015, Maarten Decat (15) afgelopen jaar.

Omdat de onveilige verkeerssituatie aan de N21 maar blijft duren en de school bezorgd is om de veiligheid van haar leerlingen die dagelijks langs deze provincieweg, besliste Don Bosco Haacht onlangs om op dinsdag 15 januari een grootschalige mars te organiseren om op die manier de aandacht op deze verkeersproblematiek te vestigen. Aan de mars namen niet alleen alle leerlingen en leerkrachten van de school zelf deel, ook zes basisscholen uit Haacht én Boortmeerbeek waren dinsdagochtend aanwezig om samen met vele ouders, politici van Haacht en de omliggende gemeenten en tal van sympathisanten in de richting van Haacht-station te stappen. Ze kwamen hierbij ook voorbij de plaatsen waar Noah en Maarten in het verkeersongeval betrokken raakten.

Tussen de deelnemers bevonden zich ook de ouders van Noah en Maarten. Zij waren duidelijk aangedaan door de grote steun die zij dankzij de actie mochten ervaren. Al bleek het onbegrip voor het aanslepen van het dossier rond de heraanleg van de fietspaden langs de dodelijke weg ook bij hen zeer duidelijk aanwezig. Onbegrip dat ook door schooldirecteur Geert Leenknecht in weinig omfloerste woorden in zijn speech, aan de deelnemers van de mars, werd verduidelijkt. Zo omschreef hij uitblijven van concrete stappen voor de heraanleg van de weg als onverschiligheid vanwege minister Ben Weyts (N-VA). "Het werd afgelopen week duidelijk dat het dossier gewoon al jaren is blijven liggen op het bureau van de minister", aldus de directeur, verwijzend naar het gesprek dat hij vrijdag met de minister, op diens vraag, had gevoerd. "Jaren hoorden we via de media dat er stappen werden ondernomen, zonder dat er in concreto iets gebeurde."

De schooldirecteur liet echter ook een positieve noot horen. "Mede dankzij onze actie werd het dossier weer onder het stof vandaar gehaald", aldus Leenknecht. "Na 3 jaar van beloftes belandt het nu eindelijk op de agenda van wegen en verkeer. In 2022 zullen de werken voor de heraanleg starten." Al maakt hij ook meteen een kanttekening: "Er werd al zoveel beloofd, zonder dat het werd waargemaakt. Daarom zullen we het dossier dan ook nauwgezet op de voet volgen en bij de minste vertraging terug actie ondernemen." beloofde hij.