Staf en Mathias Coppens roepen op: "Stuur een boodschap naar een eenzaam persoon"

Tremelo - Het zijn zware tijden voor bewoners van woonzorgcentra. Zo ook voor de bewoners van WoonZorgCentrum Damiaan in Ninde, die door de weinige sociale contacten die nog zijn toegelaten door het coronavirus voor geruime tijd afgesloten zijn van de buitenwereld. Om hen een hart onder de riem te steken deden Staf en Mathias Coppens een opmerkelijke oproep in een al even opmerkelijk filmpje, met daaronder een lijst met alle voornamen van de 460 bewoners van het centrum.

Om hun buren van WoonZorgCentrum Damiaan - Staf woont in Ninde zelf, terwijl zijn broer Mathias even verderop in Werchter woont - te tonen dat ze niet alleen zijn in deze moeilijke corona-tijden roepen Staf en Mathias Coppens iedereen op om via een videoboodschap hun solidariteit met de bewoners van het centrum te tonen.

"Kies één naam uit deze lijst en maak samen met je gezinsleden een filmpje voor deze persoon", zo roepen ze op. "Stuur dat filmpje dan naar warmhartvoorwzcdamiaan@gmail.com."

Het warme initiatief kan alvast op steun van burgemeester Bert De Wit (CD&V) rekenen. "Het zou toch fantastisch zijn als we elke bewoner van ons woonzorgcentrum een persoonlijke videoboodschap kunnen schenken", zo reageerde hij. " Het verzorgend personeel kan hen hiermee dan verrassen. Langs de andere kant is het ongetwijfeld ook een toffe en creatieve opdracht voor de vele kinderen thuis, op school of in de kinderopvang."