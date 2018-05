Weg ligt open voor "nieuw" Lierse: Lyra keurt naamsverandering goed

Lier - De algemene vergadering van eersteprovincialer K Lyra TSV heeft zondagavond de beslissing genomen haar statuten te wijzigen en een samenwerking met het supporterscollectief Lierse Voor Altijd mogelijk te maken. Zo ligt de weg open voor een "nieuw" Lierse. Lyra verandert haar naam naar K. Lyra-Lierse SK. Als het project slaagt, maakt de nieuwe club een start in de derde amateurklasse. Maandag wordt meer uitleg gegeven.

“Er zullen een aantal dingen veranderen. Zo zal onze club zal voortaan K. Lyra-Lierse SK heten. We kunnen nu al stellen dat dit absoluut geen herhaling is van de onzalige fusie van 1972. Twee tradities gaan samen en zullen zo blijven bestaan in een positief en evenwichtig project”, aldus de mededeling op de website van K. Lyra TSV.

"Dit is een ronduit historische beslissing. Dankzij de stemming van vanavond wordt een belangrijke stap gezet naar één grote voetbalclub in Lier. De club zou, onder het stamnummer van K Lyra TSV, starten in Derde Amateur, maar heeft de ambitie om onmiddellijk voor promotie te gaan in het seizoen 2018-2019. Structuur, kern en budget zijn daarvoor aanwezig. Het stamnummer 30 is vandaag sowieso verloren, maar kan later opnieuw in het patrimonium opgenomen worden", zeggen Lyra-voorzitter Yves Devil en Bert Jansen van Lierse voor Altijd.

"De afgelopen weken hebben K Lyra TSV en supporterscollectief Lierse Voor Altijd een samenwerkingsovereenkomst onderhandeld die, dankzij de goedkeuring van vanavond, nu in werking kan treden. Beide partijen hebben voldoende garanties in deze overeenkomst ingebouwd zodat de identiteitsbepalende elementen – zoals naam, kleuren, geschiedenis – van beide clubs voor de toekomst bewaard blijven. Daarom spreken we nooit over een mogelijke ‘fusie’, maar over een huwelijk, waarbij de karakteristieken van beide clubs ten volle tot hun recht zullen komen. "

"K Lyra TSV en Lierse Voor Altijd hebben in hun overeenkomst de basis gelegd voor de allereerste Belgische voetbalclub met in de statuten vastgelegde, bindende supportersparticipatie. We hebben ons daarvoor gebaseerd op een aantal succesvolle voorbeelden in het buitenland, o.m. in Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Het is uniek in België en we zijn er heel erg fier op. Onze supporters zullen lid kunnen worden van de club en verregaande inspraak krijgen in alle identiteitsbepalende vraagstukken."

"Geen enkele toekomstige bestuurder zal met deze club op de loop kunnen gaan. Het is de beste garantie voor een stabiel beleid en het behoud van de kernwaarden van onze vereniging.”

Meer info maken Lyra en Lierse Voor Altijd maandagnamiddag bekend.