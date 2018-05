Eendjes op Duckrace spartelen tegen

De vierde Duckrace lokte een massa volk naar de Binnennete in Lier. Daar werden zondag rond 15u ruim 12.000 badeendjes te water gelaten. Een uur later zouden ze het Spui moeten bereikt hebben, maar dat sloeg lelijk tegen. Niet alleen de stroming en de wind zaten tegen, ook de waterpompen kregen de knalgele eendjes amper vooruit. Na 45 minuten hadden ze amper tien meter afgelegd. De eerste eendjes bereikten uiteindelijk rond 17.10u de eindstreep. De 'afterparty' duurde nog tot 22u. "Dit is onze beste benefiet van de vier", vermoedt medeorganisator Willem Jan Laane. Een deel van de opbrengst gaat naar de vzw Kinderland in Berlaar.