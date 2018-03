IN BEELD. Zo verwoestend kan een brand zijn

Oudenburg - Drie dagen nadat de loods van parketbedrijf Seye in Oudenburg volledig in de vlammen opging, keerden we terug naar de plek. De kracht van een verwoestende brand in beeld.

De brand ontstond zaterdag om 3.30uur op het bedrijventerrein SteenGoed in Oudenburg. Vijf brandweerposten kwamen ter plaatse: Gistel, Oostende, Middelkerke, Oostkamp, en Torhout. Het aanpalende bedrijf werd gevrijwaard van de vuurzee, maar de loods van parketbedrijf Seye ging helemaal in de vlammen op. De brandweer moest uren nablussen.

Zaakvoerder Franky De Smet blijft intussen niet bij de pakken zitten. Ondanks dat alle materiaal, stock, en drie bestewagens vernield zijn, is het bedrijf al terug aan de slag.