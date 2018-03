Bestelwagen belandt in gracht naast autosnelweg

Oudenburg - Op de autosnelweg E40/A10 gebeurde dinsdagmiddag een zwaar verkeersongeval. Een bestelwagen belandde er in de gracht naast de snelweg.

Het ongeval gebeurde net voor de afrit in Oudenburg. De bestuurder van de bestelwagen verloor om nog onduidelijke reden de controle over het stuur. Het voertuig begon te slippen en belandde meters lager in de gracht naast de snelweg.

De brandweerposten van Gistel en Oostkamp en de federale wegpolitie kwamen ter plaatse. De bestuurder werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het verkeer richting Oostende moest tijdelijk over één rijstrook.