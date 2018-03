VIDEO. Indrukwekkend bijzonder transport vaart Oostendse haven binnen

Oostende - Spectaculair transport vandaag in de Oostendse haven. Het schip Rotra Mare voer deze morgen binnen met vier wieken van een windturbine. Een bijzonder zicht.

De Rotra Mare is 141 meter lang en ruim 20 meter breed en is speciaal ontworpen voor het efficiënt vervoeren van onderdelen voor windmolens. Opvallend is de uitschuifbare ‘ramp’ die door middel van hydraulische systemen in beweging kan gebracht worden, waardoor de lading kan aan en van boord gereden worden. Zoals ook de wieken die dinsdag werden binnengevaren.

De Oostendse haven ligt momenteel vol met onderdelen van windturbines. Het gaat om wieken en torenelementen voor het project Rentel, het vijfde Belgische windmolenpark in zee. Straks komen ook nog de gondels toe in Oostende. Het Rentel-offshorewindpark ligt op zo'n veertig kilometer van de kust.

Er worden 42 windturbines van 7MW geïnstalleerd die 300.000 huishoudens in België van groene stroom moeten voorzien. Siemens staat in voor de levering, installatie, indienststelling en service en onderhoud van de windturbines.