Jonge vrouw (17) botst met fietser (52) tijdens rijles: slachtoffer zwaargewond

Oostende - Een 52-jarige fietser is maandagavond zwaargewond geraakt na een verkeersongeval in de Ankerstraat in Oostende. De man werd gegrepen door een personenwagen, aan het stuur zat een 17-jarige dame. Ze werd begeleid door haar mama en leerde met een L autorijden.

Het ongeval gebeurde rond 17 uur. De fietser kwam uit de parking gereden ter hoogte van de Fortstraat. Daar geldt eigenlijk éénrichtingsverkeer, zonder uitzonderingsmaatregel voor fietsers of bromfietsers.

Toen de fietser de Ankerstraat opreed werd hij gegrepen door een personewagen. Door een geparkeerde mobilhome en vrachtwagen langs de Ankerstraat konden beide partijen elkaar onmogelijk zien, waardoor een aanrijding onvermijdelijk was.

De fietser werd weggekatapulteerd en kwam zwaar te val. De man werd met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Hij liep onder andere een heup- en beenfractuur, een bekkenbreuk, een schouderletsel en hoodwonde op.

De politie zette de Ankerstraat af voor het verkeer om de vaststellingen van het ongeval te doen. Het parket stuurde geen verkeersdeskundige ter plaatse, omdat de omstandigheden van het ongeval duidelijk waren.

De bestuurster van de personenwagen was in shock na het ongeval. Ze reed met een L en was, begeleid door haar mama, aan het leren autorijden. Ze werd opgevangen door slachtofferhulp. De fietster is intussen buiten levensgevaar.