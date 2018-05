Stormweer blaast rennersdorp weg: "Schade loopt op in de tienduizenden euro's"

Oostende - De wind ging maandagavond en –nacht hevig tekeer aan de kust. In Mariakerke in Oostende bliezen windrukken het rennersdorp van de UCI Paracycling Road World Cup weg. De schade is aanzienlijk.

De UCI Paracycling Road World is van donderdag 3 tot zondag 6 mei aan zijn derde editie toe in Oostende. 380 deelnemers uit 38 landen nemen straks deel aan het kampioenschap. Maar het stormweer van maandagnacht heeft de opbouw van het event ernstig verstoord. De hevige wind blies een twintigtal tenten van het rennersdorp op het Hertogenplein weg.

“Zowat de helft van het dorp ligt op een hoopje”, zegt organisator Robert Declercq. De schade is aanzienlijk en loopt wellicht op tot tienduizenden euro’s. “Ook de omheining is gesneuveld, en enkele omliggende huizen liepen ook schade op”.

De eerste atleten zijn al toegekomen in Oostende. Vandaag en morgen komen de rest van de internationale ploegen toe. De start van de UCI Paracycling Road World komt evenwel niet in gevaar.

“We zijn volop bezig met de vernielde tenten af te breken, en zullen dan het dorp weer opbouwen. Ook de stad Oostende komt woensdag helpen bij het terugplaatsen van de omheining. We verliezen veel tijd, maar de wedstrijden komen zeker niet in gevaar”, besluit Robert Declercq.