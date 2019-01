Poederbrief voor Bart Tommelein ontdekt in sorteercentrum Bpost

Oostende - In het sorteercentrum van BPost in Oostende is maandagmorgen een poederbrief toegekomen. De brief was bestemd voor burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). Vier medewerkers van BPost werden een tijd in quarantaine gehouden.

De poederbrief, die deels open was, werd ontdekt door een medewerker van BPost. Er werd meteen alarm geslagen. De brandweer, de politie, DOVO, en de civiele bescherming kwamen ter plaatse. De brief had als bestemming het stadhuis van Oostende, ter attentie van burgemeester Bart Tommelein.

De brief met de instantie werd in een sanitaire kamer geplaatst, waar DOVO en de civiele bescherming metingen uitvoerden. Vier medewerkers van BPost die in contact waren gekomen met de brief werden een tijd in quarantaine gehouden.

Volgens de eerste metingen ging het niet om antrax of een andere gevaarlijke instantie. Verder onderzoek zal meer duidelijk moeten brengen wat het poeder precies was. Wie de brief verstuurde is nog niet gekend.

Recent ontvingen ook ex-staatssecretaris van Migratie Theo Francken (N-VA) en CD&V-voorzitter Wouter Beke al een poederbrief.

