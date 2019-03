Oostende - In de Visserskaai in Oostende is maandag een ernstig waterlek ontstaan. Het water spoot metershoog in de lucht.

Het waterlek ontstond bij werken ter hoogte van restaurant Solo Mio, waar projectontwikkelaar Depoorter binnenkort residentie Twin bouwt. Bij werken werd een waterleiding geraakt, waardoor het water tot vijf verdiepingen hoog spoot. De brandweer en de watermaatchappij kwamen ter plaatse om het lek te herstellen.