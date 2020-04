Opnieuw wagen van hulpverlener besmeurd met uitwerpselen: "Zieke grappenmaker"

Oudenburg - Vandalen hebben voor de tweede nacht op rij een wagen van een zorgverlener besmeurd met uitwerpselen. “Een zieke ‘grappenmaker’”, reageert burgemeester Anthony Dumarey. “De politie stelt alles in het werk om de dader te vatten”.

In de nacht van zondag op maandag hadden onbekenden de wagens van twee vrijwilligers van het Rode Kruis besmeurd met uitwerpselen. Ook in de brievenbus van de hulporganisatie werd toen een onwelriekend pakketje aangetroffen. De vrijwilligers van het Rode Kruis vervoeren op vrijwillige basis personen naar het ziekenhuis die vermoedelijk besmet raakten met het coronavirus.

“Dat vandalen het dan op ons gemunt hebben, gaat er echt niet goed in”, reageerde Thibo. “Dat getuigt echt van weinig respect. Het viel zelfs op dat de uitwerpselen specifiek gesmeerd waren over het bordje waarop hulpverlener staat.”

Maandagnacht was het echter opnieuw prijs. Ditmaal werd een zorgverlener geviseerd. “Dit kan echt niet door de beugel”, zegt burgemeester Anthony Dumarey. “Onze zorgverleners zijn absolute helden in deze coronacrisis. Dergelijke misselijkmakende acties kunnen ze na weken vol stress en hulpverlening missen als kiespijn. Ik wil iedereen bij deze oproepen om een oogje in het zeil te houden. De lokale politie stelt alles in het werk om de dader(s) op te sporen en hen streng te straffen. Dit kunnen we als stad, als maatschappij absoluut niet tolereren”.

Wie iets gezien of tips heeft kan rechtstreeks contact opnemen met de lokale politie Kouter via 059-33.96.60.