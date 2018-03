Brandweer bevrijdt man uit brandende woning

Oostende - De brandweer van Oostende werd omstreeks 04.45 uur 's nachts opgeroepen voor een zware brand in een woning in de Kaïrostraat te Oostende. Alerte buren hadden de hulpdiensten verwittigd omdat zij nog iemand in het gebouw hoorden roepen.

In het huis, ooit een meergezinswoning, verbleef nog slechts een persoon. Het vuur ontstond volgens de brandweer blijkbaar in de keuken op degelijkvloerse verdieping en dat veroorzaakte meteen heel wat rookontwikkeling.

De man die zich nog in het huis bevond, raakte in paniek en probeerde te ontsnappen door aan venster achteraan in te slaan. Hij raakte daarbij gewond en moest, nadat hij door de brandweer uit zijn hachelijke situatie was bevrijd, naar het ziekenhuis worden overgebracht. Daar werd hij onmiddellijk werd geopereerd.

De man mag van geluk spreken, want het waren de buren die de brand opmerkten omdat bij hen het brandalarm was afgegaan. Zij verwittigden dan onmiddellijk de hulpdiensten die daardoor vlug te plaatse waren en de situatie snel onder controle kregen.

De schade aan de woning is zeer groot. Het betreft een huis, onderverdeeld in meerdere kleine flats, maar waarvan er slechts nog één was bewoond. In de aanpalende woning was er lichte rookschade.