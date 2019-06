Redders halen negenjarig meisje uit zee

Oostende - Op het strand van Oostende is deze namiddag een meisje gered toen ze in zee in moeilijkheden kwam.

Het meisje van negen jaar zwom in een bewaakte zone ter hoogte van de Christinastraat in zee toen ze in de problemen geraakte. Onmiddellijk kwam een vaartuig met redders van de kustreddingsdienst in actie en die bracht het meisje vlug en veilig naar het strand.

"Het meisje was half bewusteloos toen ze op het strand aankwam, maar haar reanimeren was absoluut niet nodig", vertelt hoofdredder Jonathan Devos. "Ze kwam heel vlug opnieuw bij haar positieven. De hulpdiensten waren wel ter plaatse en het slachtoffertje werd voor alle zekerheid naar het ziekenhuis in Oostende gebracht. Ze verkeert niet in levensgevaar."

De hoofdredder gaf meteen ook mee dat, gelet op de grote drukte door het prachtige weer, een vijftigtal verdwaalde kinderen werden genoteerd, maar met hulp van de redders konden die allemaal snel met de ouders herenigd worden.