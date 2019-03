Jonge automobilist ramt woning en vlucht, maar wordt ingerekend als hij terugkeert voor brokstukken

Zottegem - In het Oost-Vlaamse Velzeke (Zottegem) heeft een jonge bestuurder een aanzienlijke ravage veroorzaakt toen hij met zijn wagen een woning ramde. De automobilist pleegde vluchtmisdrijf, maar kon even later alsnog in de kraag gevat worden. De jongeman keerde namelijk terug om de brokstukken van zijn voertuig op te halen.

Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Rond 04.00 knalde een bestelwagen tegen de hoek van de woning met huisnummer 14 in de Pierkenstraat. Een buurman werd wakker van het lawaai en zag hoe de wagen wegreed. De man kon een deel van het kenteken noteren en belde de politie.

Een korte tijd later dook op de plek van het ongeval een jongeman op die de brokstukken van het gecrashte voertuig verzamelde. De buurman sprak hem daarop aan, maar deze K.C. (20) ontkende iets met het ongeval te maken te hebben gehad. Hij beweerde slechts een toevallige passant te zijn.

Schade

Toegesnelde agenten wisten C., met de brokstukken van zijn wagen in zijn handen, te ontmaskeren als de bestuurder. Hij werd opgepakt.

De schade aan de woning is aanzienlijk. De gevel vertoont een groot, gapend gat.