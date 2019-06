Vrouw in levensgevaar na uitslaande woningbrand

Zottegem / Brakel - Om 10.30 uur werd de brandweer opgeroepen voor een uitslaande woningbrand in de Rijkestraat in Strijpen. De brandweer kon een vrouw met de elevator uit de woning redden. Zij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis in Aalst gebracht. Een man werd door een cafébaas uit de buurt gered. Hij zou niet in levensgevaar zijn.

Cafébaas Curt Van Caenegem van café 't Gemeentehuis aan de kerk in Strijpen kreeg telefoon dat er rook van onder de deur kwam uit de bewuste woning. "Ik maande de beller aan om de brandweer te verwittigen en sprong met Marnix De Raeve in mijn bestelwagen", doet cafébaas Curt het relaas. "Omdat ik de woning ken en wist dat de keuken achteraan was, liepen we direct daar naartoe. Daar zagen we de bewoner op een trapje zitten. De vlammen sloegen uit de keuken naar buiten. We vroegen nog waar zijn vrouw was en probeerden hem daar weg te krijgen. Hoewel hij tegenwerkte, konden we hem met zijn tweeën toch naar de straatkant krijgen. Ik keerde terug om de vrouw te redden, maar de vlammen waar zo hevig dat ik niet meer naar binnen kon. Kort daarop arriveerde de brandweer."

De brandweerposten Zottegem, Brakel en Herzele kwamen ter plaatse. Zij konden de vrouw die al door de rook bevangen was, uit de woning halen met behulp van de elevator. De vrouw werd in levensgevaar naar het ziekenhuis van Aalst overgebracht.

Waar en hoe de brand precies ontstond, kon de brandweer niet vertellen. "Wij werden bij onze aankomst geconfronteerd met een uitslaande brand", vertelt officier Marc De Raedt van brandweerpost Herzele. "De vlammen sloegen langs overal uit de woning. Een branddeskundige zal aangesteld worden."