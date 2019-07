Minderjarige rijdt met bestelwagen tegen betonnen elektriciteitspaal

Brakel - Een tiener is zondagochtend rond 7.35 uur met een kleine bestelwagen tegen een elektriciteitspaal gebotst. Na een feestje besloot de jongen een testritje te maken met de auto van de ouders van een vriend.

Het ongeval gebeurde zondagochtend rond 7.35 uur in de Kleistraat in Brakel. De bestelwagen waarmee hij botste, is eigendom van de ouders van een vriend. Die ouders waren op reis en na een feestje gisterenavond besloot de jongen vanochtend een testritje te maken met de bestelwagen.

In de Kleistraat liep het fout. Nadat de wagen links in de graskant belandde, stuurde de onervaren bestuurder de auto te veel bij, waardoor de wagen een betonnen elektriciteitspaal rechts van de weg afreed. De jongen werd niet gewond, maar werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.