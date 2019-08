Lierde - Vrijdag om 9.30 uur werd brandweerpost Geraardsbergen opgeroepen voor een woningbrand in de Dreefstraat in het Oost-Vlaamse Lierde. Een bewoner kon zelf uit de woning geraken, maar werd in shock en met rookintoxicatie naar het ziekenhuis afgevoerd.

De oorzaak van de brand is een kortsluiting in een stopcontact. De woonkamer brandde volledig uit. De brandweer kon wel nog verhinderen dat de rest van de woning in de vlammen opging.