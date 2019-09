Brakel / Sint-Maria-Oudenhove (Brakel) - Een vermiste vrouw is vrijdagavond door de federale politie vermoord teruggevonden in haar eigen tuin. Lutgarde Maes (67) was vorige vrijdag het laatst gezien aan haar woning in de Elverenberg in Sint-Maria-Oudenhove, deelgemeente van Brakel. De federale politie lanceerde een paar dagen geleden nog een opsporingsbericht op haar website. De politie onderzoekt momenteel de omstandigheden van de moord.