Gezin van zeven ontsnapt aan vuurdood: "Alles vernield, maar wij hebben het tenminste overleefd"

Brakel - Bij een nachtelijke brand in bloemenzaak Florynne in de Geraardsbergsestraat in het Oost-Vlaamse Brakel kon het gezin van 7 als bij wonder ontsnappen aan de vuurdood. Rond middernacht schoot Pedro Besard wakker en hij besefte onmiddellijk dat er brand was.

"Ik besefte dat ik niet moest proberen te blussen", zegt Pedro. "Mijn zorg was om mijn kinderen en een vriend van een van mijn dochters, mijn vrouw en mezelf in veiligheid te brengen. In onze pyjama en op blote voeten konden we naar buiten vluchten. De kinderen werden snel opgevangen door de hulpdiensten van VITA, die hier wat verderop wonen."

Wat de brand in het bijgebouw veroorzaakt heeft, daar is het voorlopig raden naar. "Was het de pelletkachel? Of eerder een kortsluiting aan de kerstverlichting? Een brandexpert zal uitsluitsel geven. Onze opendeurdagen van komend weekend kunnen in geen geval plaatsvinden. In de bloemenzaak is alles vernield door rookschade. Ook is er door de enorme hitte heel wat materiaal gesmolten. Het belangrijkste is dat we het met zijn allen overleefd hebben", besluit Pedro Besard.