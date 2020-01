Gezin dakloos na zware woningbrand op oudejaar

Brakel - In het Oost-Vlaamse Brakel is kort voor de overgang van oud naar nieuw een woningbrand uitgebroken, waardoor het dak van het huis vernield werd. Niemand raakte gewond, maar de bewoners zijn tijdelijk dakloos.

De brand brak rond 23.45 uur in de woning in de straat Pevenage in deelgemeente Everbeek. De bewoners, een gezin met drie kinderen, konden zelf alarm slaan nadat ze vuur op zolder hadden opgemerkt.

De brandweer van Brakel kwam ter plaatse om de dakbrand te blussen. De schade aan het dak en de zolderverdieping is groot, maar er is ook waterschade op andere verdiepingen. Het huis is voorlopig onbewoonbaar en het gezin wordt opgevangen bij buren.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.