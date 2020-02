Mazoutvervuiling langs parcours Omloop Het Nieuwsblad

Brakel - Zaterdagochtend contacteerde een verantwoordelijke van Flanders Classic de brandweer voor mazoutvervuiling in de vijvers van de Ledebergse Vissers aan de voet van de Leberg, de helling waar de renners driemaal over moeten. Om de VIP-tent van de organsatie te verwarmen had een generator op stookolie de voorbije nacht aangelegen. Door een lek in de leiding liep er stookolie via de oevers de visvijver in. De overloop van de vijver die richting Perlinckbeek loopt, werd door Brandweerpost Brakel afgedamd.

Burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open VLD) en schepen van Milieu Peter Vanderstuyf (Open VLD) kwamen zich van de situatie vergewissen. "We vermoeden dat een aantal vierkante meter grond tot een halve meter diepte zal moeten worden afgegraven", lichten ze toe. "In de visvijver merken we geen vissterfte. Aangezien stookolie bovendrijft, zullen de vissen deze vervuiling overleven."