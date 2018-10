Incidenten in stembureaus: voorzitter aangevallen, clown als bijzitter en boze rolstoelgebruiker

Tienen / Maasmechelen / Hamme / Denderleeuw / Oudenaarde - Op meerdere plaatsen in ons land hebben zich zondagmorgen incidenten voorgedaan in de stembureaus. Zo kreeg een voorzitter van een stembureau in Denderleeuw het aan de stok met een koppel. In Maasmechelen kwam een bijzitter dan weer opdagen als clown.

In stembureau 10 in sportzaal Ottoy in Denderleeuw kreeg een voorzitter het aan de stok met een man. De persoon in kwestie sprak de voorzitter en bijzitters in het Frans aan, en wou ook zelf in die taal worden aangesproken.

Vervolgens kroop hij in hetzelfde stemhokje als zijn vriendin, die aan het stemmen was. Er ontstond even tumult toen de voorzitter hen erop wees dat dat niet mocht en de stem daardoor ongeldig was.

Uiteindelijk werd de politie er zelfs bij gehaald. "Iemand die in de buurt het verkeer aan het regelen was, was snel ter plaatse en kon tussenbeide komen", zegt commissaris van de politiezone Denderleeuw-Haaltert Wim Van Vaerenbergh. De twee personen zouden meegenomen zijn door de politie.

Andere incidenten

Ook elders deden zich zondagmorgen incidenten voor. Zo blokkeerde een boze rolstoelgebruiker een ontoegankelijk stemlokaal in Ename. De man weigerde te stemmen omdat hij door een hoge drempel niet in het stembureau geraakte.

In het cultureel centrum van Eisden, een deelgemeente van Maasmechelen, diende een bijzitter zich aan als clown. De voorzitter van het stembureau kon er niet om lachen en liet de man meteen beschikken.

In Tienen is een negentigjarige dame zwaar ten val gekomen bij het verlaten van het kiesbureau van het Klein College in de Rijschoolstraat. Vermoedelijk heeft ze daarbij haar heup gebroken. De hulpdiensten brachten het slachtoffer over naar het ziekenhuis.

Door een misverstand in de sporthal Meulebroek in Hamme zijn een heleboel bewoners naar huis gegaan met de verkeerde identiteitskaart. Hoe de fout kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De getroffen mensen kunnen hun identiteitskaart inmiddels ophalen bij de politiezone van Hamme/Waasmunster.