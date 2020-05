55-jarige fietser uit Lievegem komt zwaar ten val aan Oude Vaart in Aalter

Aalter / Knesselare - Een 55-jarige man uit Lievegem is deze namiddag met zijn fiets zwaar ten val gekomen aan Nieuwendam langs de Oude Vaart in Aalter.

De man was met er met een groepje aan het fietsen toen ze gekruist werden door een tractor. Volgens de eerste vaststellingen door de politie claxonneerde de bestuurder van de tractor, waarop het slachtoffer schrok en hij met z'n fiets in een put in het wegdek reed en ten val kwam.

Hij werd met levensgevaarlijke verwondingen over gebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. Twee andere leden van de groep werden bij het ongeval lichtgewond.