Enkel inhaalwedstrijden Jeugdcup Het Nieuwsblad (28 feb) afgelast in Antwerpen

Het organisatiecomité heeft beslist om de inhaalwedstrijden Jeugdcup Het Nieuwsblad enkel in de provincie Antwerpen af te gelasten. De wedstrijden gepland op 28 februari in de provincies Oost-en West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg blijven op het programma staan.

“Vanavond staan er 56 inhaalwedstrijden in het kader van de Jeugdcup Het Nieuwsblad op het programma” zeggen de organisatoren. “Ondanks het koude weer hopen we dat de clubs alles in het werk stellen om de wedstrijden toch te laten plaatsvinden. We hebben beslist oog en oor voor de bezorgdheden die reeds aan ons adres werden geuit. Een deel van het probleem is echter dat het reeds om inhaalwedstrijden gaat en dat de kalender momenteel erg onder druk staat. Wanneer we deze nogmaals moeten gaan verschuiven kunnen we niet anders dan wedstrijden inhalen in de examenperiode voor Pasen. Een situatie die we kost wat kost willen vermijden. Wedstrijden spelen in de Paasvakantie zelf is ook geen echte optie. Heel wat gezinnen zijn dan op vakantie en de clubs beschikken over onvoldoende spelers op dat ogenblik.”

Antwerpen

Bij afgelastingen richten de organisatoren zich ook op de aanbevelingen van Voetbal Vlaanderen en de KBVB die ze op hun site zetten. “In de rubriek “afgelastingen” is daar enkel in Antwerpen sprake van. In deze provincie volgen we dus dit advies” klinkt het nog. “In de overige provincies stellen we geen afgelastingen vast op de websites van de bond. Bovendien kondigde het KMI een prachtige zonnige dag aan. We stellen ook vast dat inhaalwedstrijden eerder deze week in de verschillende provincies gespeeld werden.”

Ploegen die ondanks voornoemde toch willen spelen kunen zich vanaf 17 uur melden op het Jeugdcupsecretariaat.

Mocht er toch afgelast worden zal het organisatiecomité wedstrijd per wedstrijd een nieuwe datum inschrijven. “De clubs worden hiervan in de loop van deze week dan op de hoogte gesteld” besluiten de organisatoren.

Deze gang van zaken is enkel geldig voor inhaalwedstrijden voorzien op woensdag 28 februari 2018.