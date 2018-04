Eindspurt naar de finale

Het wordt een belangrijke week in de race naar de finale voor heel wat ploegen in de Jeugdcup. Op woensdag 18 april aanstaande kennen we heel wat finalisten voor de provincies Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen. In Oost- en West-Vlaanderen duurt het nog een weekje langer.

In Vlaams-Brabent, Antwerpen en Limburg stijgt de Jeugdcupkoorts naar grote hoogten. Na de heenwedstrijden van de halve finales staan op woensdag 18 april de meeste terugwedstrijden op het programma. Drie ploegen zijn reeds zeker van een finale ticket.

In Vlaams-Brabant zijn SNA Keiberg ( GU08 ) en KFC Herent (PU10) reeds zeker van een plaatsje in de finale. Voor Limburg staat FC Sparta Kolmont (GU08) reeds op het speelrooster. De meeste overige plaatsen worden aanstaande woensdag aangevuld.

Halve finales

In Oost- en West-Vlaanderen moeten de halve finales nog volledig gespeeld worden. Her en der staan zelfs nog enkele inhaalwedstrijden uit de kwart finales op het programma. “Het slechte weer van de afgelopen weken en maanden zorgde ervoor dat we het programma lichtelijk moesten aanpassen” zegt Danny Bijn van het organisatiecomité. “Gelukkig spelen we de finales in deze provincies iets later, waardoor de kalender kon aangepast worden.”

De speelroosters vind je rechts van deze pagina onder de inschrijfknop.

Data provinciale finales

1 mei 2018 : Antwerpen ( KVC Westerlo / Kuipke ) en Limburg ( STVV –Staayen )

5 mei 2018 : Vlaams-Brabant ( Rotselaar Sportief )

6 mei 2018 : West-Vlaanderen ( KSV Nieuwpoort )

10 mei 2018 : Oost-Vlaanderen ( KSK Maldegem )

De winnaars van de provinciale finales stoten door naar de interprovinciale finale van 13 mei 2018 op de terreinen van Sportkring St-Niklaas in Nieuwkerken- Waas.

De nationale finales worden betwist op maandag 21 mei op de Freethiel ( Waasland-Beveren )