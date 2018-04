Zorgen KAA Gent Ladies (U13) voor een stunt ?

Deze week staan onder andere de heenwedstrijden van de Oost-Vlaamse halve finales van de Jeugdcup Het Nieuwsblad op het programma. Woensdag 18 april 2018 zal al heel wat duidelijkheid scheppen over wie kan gaan dromen van een provinciale finaleplaats op 10 mei aanstaande op de terreinen van KSK Maldegem.

Uit het gros van wedstrijden springt één partij absoluut in het oog: KSV Melsen – KAA Gent Ladies U13. Voor het eerst in de geschiedenis van de Jeugdcup kan een meisjesploeg een optie nemen op een plaats in de finale. De KAA Gent Ladies (U13) verrasten in deze 46ste Jeugdcupeditie vriend en vijand door een plaats in de halve finales te veroveren.

De U13 KAA Gent Ladies werkten al een mooi parcours af. In de zestiende finales namen ze met 0-6 uit en 4-2 thuis twee keer de maat van KVV Massemen. Terwijl de B-ploeg het onderspit moesten delven tegen VV Zomerem stootte de A-ploeg door naar de lotingen van de Jeugdcup op 22 december in de gebouwen van Het Mediahuis in Antwerpen.

Straffe kost

De loting wees uit dat FC Destelbergen de volgende tegenstander zou worden. Uit namen de meiden van coach Marianne Wouters en afgevaardigde David Cobbaert met 0-3 de maat van de FC Destelbergen. Thuis werd het met liefst 7-3. Een resultaat dat hen meteen richting VC Zwijnaarde voerde. Ook deze ploeg ging over de billen met 1-5 op verplaatsing en 2-2 thuis. Straffe kost dus.

Nog straffer wordt het als duidelijk wordt dat deze meidengroep als U13-ploeg in competitie best wel zijn mannetje weet te staan in de gewestelijk U15-reeks (Y) niveau 1. In hun reeks staat de groep momenteel vierde geklasseerd op 9 punten van leider Lovendegem, maar met twee wedstrijden minder gespeeld. Potentieel 2de dus.

Het wordt dus opletten geblazen voor KSV Melsen dat woensdag om 18.30 uur in de ogen van de KAA Gent Ladies kijkt. Melsen zelf schakelde onder andere het sterke Mariakerke ( met strafschoppen ) uit, won van Ertvelde United na twee gelijke spelen en zette Tenstar Melle met 3-5 en 3-3 opzij. In de voorronde was Melsen vrij.

Programma GU13 halve finale

Woensdag 18 april

VK Robur – Bosdam Beveren (18.00 uur )

KSV Melsen – KAA Gent Ladies ( 18.30 uur )

Dinsdag 24 april

KAA Gent Ladies – KSV Melsen ( 18.30 uur )

Woensdag 25 april

Bosdam Beveren – VK Rour ( 18.15 uur )