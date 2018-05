FOTO. Zonnige provinciale finales in Antwerpen

Al even traditioneel als de eerste dag van mei is Het Kuipke in Westerlo de Antwwerpse uitvalsbasis voor de provinciale finales. Vanaf 9 uur ’s morgens barstte de sportieve strijd los en ging het jonge voetbalgeweld er voluit voor. De wedstrijdverslagen verschenen op 2 mei reeds in Het Nieuwsblad. Samen met onze vast Jeugdcupfotograaf Marc Van Hecke blikken we nog even terug naar een geslaagde Antwerpse hoogdag van het voetbal. Ruim 1.350 betalende toeschouwers zakten af naar de hoogmis van het jeugdvoetbal in de provincie Antwerpen.