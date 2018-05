Freethiel lonkt naar nationale finalisten

De nationale finales van de 46ste editie van de Jeugdcup Het Nieuwsblad worden op maandag 21 mei aanstaande afgewerkt. De zestien wedstrijden gaan door op het eerste terrein van eersteklasser RC Waasland-Beveren. - door Johan Polet -

De 32 finalisten blijven over van de 1659 teams (goed voor iets meer dan 20.000 spelers) die zich dit seizoen voor de Jeugdcup inschreven. Deze nationale finaledag is de apotheose van een mooi voetbalseizoen. Op de affiche in RS Waasland-Beveren staan er naast een grootheid als Sporting Anderlecht ook kleinere goden als Bregel Sport, Ertvelde United en SK Steenhuffel.

De belangstelling voor de Jeugdcup blijft fors groeien. Het integreren in het programma van de duiveltjes U8 en U9 was een meesterlijke zet. In alle provinciale finales mochten de organiserende clubs (Sint-Truiden VV, VC Westerlo, Rotselaar Sportief, SV Nieuwpoort en SK Maldegem) gemiddeld tussen 1000 en 1500 toeschouwers verwelkomen. De Oost-Vlaamse editie op de terreinen van KSK Maldegem brak met 1740 kijkers haar record. De interprovinciale finales op SK Sint-Niklaas lokten bijna 2000 voetballiefhebbers. De organisatoren Emiel Tack en Danny Bijn leggen de lat hoog want heel wat clubs staan te popelen om de Jeugdcup naar zich toe te halen. Er zal opnieuw ook een selectie van de Jeugdcup deelnemen aan het internationaal voetbaltoernooi U13 dat op 25, 26 en 27 mei in Bassevelde plaats vindt.

Speelrooster Nationale finale



Duiveltjes U8 (9 uur)

Zuil 1: RC Gent A - Harelbeke

Zuil 2: Lauwe - Gooreind

Duiveltjes U9 (9uur)

Zuil 1: Betekom - Hoogstraten

Zuil 2: Ertvelde - Beveren-Leie

Preminiemen U10 (10 uur)

Zuil 1: Sint-Niklaas - Harelbeke

Zuil 2: Wikings Kortrijk - Brasschaat

Preminiemen U11 (11 uur)

Zuil 1: Bregel Sport - Vrasene

Zuil 2: Horebeke - Ledegem

Preminiemen U12 (12 uur)

Zuil 1: RC Gent A - Diegem Sport

Zuil 2: Steenhuffel - RS Haasdonk

Miniemen U13 (13 uur)

Zuil 1: Wellen - Zulte-Waregem

Zuil 2: Geluwe - Bevel

Knapen U15

Zuil 1: Bregel Sport - SK Maldegem (14u15)

Zuil 2: De Ruiter - Heffen (15u30)

Scholieren U17

Zuil 1: Anderlecht - Mandel United (17 uur)

Zuil 2: VC Nazareth-Eke - Zedelgem (18u30)